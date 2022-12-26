Песков рассказал о планах Владимира Путина на Рождество

Представитель Кремля рассказал о традиции главы государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на Рождество. Об этом он сообщил журналистам, пишет Life.ru.

По словам представителя Кремля, глава российского государства в рождественскую ночь посетит службу. Песков подчеркнул, что это традиция.

О деталях мероприятия сообщат позже.

Ранее сообщалось, что в рязанском кремле в новогоднюю ночь пройдут богослужения.