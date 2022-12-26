Песков рассказал о планах Владимира Путина на Рождество
Представитель Кремля рассказал о традиции главы государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на Рождество. Об этом он сообщил журналистам, пишет Life.ru.
По словам представителя Кремля, глава российского государства в рождественскую ночь посетит службу. Песков подчеркнул, что это традиция.
О деталях мероприятия сообщат позже.
Ранее сообщалось, что в рязанском кремле в новогоднюю ночь пройдут богослужения.