Павел Малков вручил именные стипендии одаренным детям Рязанской области

Всего свидетельства о присуждении именных стипендий получили более 40 человек из Рязани, Касимова, Сасова и Скопина, Михайловского, Рыбновского и других районов.

Губернатор Павел Малков вручил именные стипендии одаренным детям Рязанской области. Церемония прошла в понедельник, 26 декабря, в региональном правительстве.

Всего свидетельства о присуждении именных стипендий получили более 40 человек из Рязани, Касимова, Сасова и Скопина, Михайловского, Рыбновского и других районов.

Глава региона поздравил лауреатов с получением стипендий и подчеркнул их высокие достижения.

«Вы все отлично учились, показали себя с самой лучшей стороны и заслужили именные стипендии губернатора. Их получают те, кто добился больших успехов в учебе, творчестве, спорте, победители олимпиад и конкурсов. Вы все большие молодцы, яркие, умные, перспективные и талантливые. Для вас открыты все дороги. Мы обязательно будем всех вас и дальше поддерживать», — сказал Малков.

Губернатор подчеркнул, что каждый год лауреатами именной стипендии становятся 150 человек из разных районов области. Всего в Рязанской области пройдет четыре церемонии вручения именных стипендий. В 2022 году на стипении из регионального бюджета выделили 2 250 тысяч рублей.

Павел Малков выразил надежду, что все стипендиаты останутся жить и трудиться в регионе.