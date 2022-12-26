Отец фигуристки Трусовой потребовал запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления дочери

Вячеслав Трусов потребовал у Первого канала отстранить от комментирования выступлений дочери Алексея Ягудина и Татьяну Тарасову. Причина — критика фигуристки.

Отец фигуристки Трусовой потребовал запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Вячеслав Трусов потребовал у Первого канала отстранить от комментирования выступлений дочери Алексея Ягудина и Татьяну Тарасову. Причина — критика фигуристки. Так, Татьяна Тарасова сказала, что «у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях», а Ягудин в одном из интервью сделал замечание чистоте катания Саши.

Отец фигуристки выдвинул телеканалу условия: Александра будет участвовать в дополнительных съемках, если соревнования не будут пояснять вышеназванные комментаторы. Также он просил отстранить их от всех мероприятий с Трусовой в любом качестве.

Сообщается, что руководство Первого канала отказалось идти на эти условия, после чего с олимпийки Трусовой исчез логотип канала.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию по медицинским показаниям.