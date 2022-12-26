Глава МИД Украины: Киев хочет провести «мирный саммит» на площадке ООН

Как отметил глава украинского МИД, Россию на такой саммит стоило бы приглашать после якобы необходимого международного суда.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в конце февраля хочет провести на площадке ООН «мирный саммит». Об этом дипломат рассказал в интервью агентству Ассоштэйтед Пресс, пишет РИА Новости.

По словам Кулебы, в качестве возможного посредника может выступать генсек организации Антонио Гутерреш. Россию же на саммит можно пригласить только после международного суда, сказал димпломат.

Также глава МИД добавил, что каждая война заканчивается дипломатическим путем, «в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров».

Ранее МИД Украины призвало исключить Россию из ООН.