ФСБ задержала банду, отправлявшую россиян в Сирию и на Украину. Об этом
На Урале и Северном Кавказе арестовали организатора группировки и девять ее членов. Еще восемь человек объявили в международный розыск. С 2010 года они отправляли наемников в Сирию и на Украину воевать против российской армии.
По версии следствия, банда занималась отправкой наемников в зоны боевых конфликтов, а также финансировала терроризм.
Злоумышленников задержали в ХМАО, Дагестане, Чечне и Тюменской области. В ходе обысков у них нашли компьютеры с материалами об участии членов банды в боевых действиях в Сирии в рядах «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) и националистических военных подразделениях на Украине.
Двоих участников ОПГ уже приговорили к длительным срокам лишения свободы.