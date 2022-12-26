ФСБ задержала банду, отправлявшую россиян в Сирию и на Украину

Злоумышленников задержали в ХМАО, Дагестане, Чечне и Тюменской области. С 2010 года они отправляли наемников в Сирию и на Украину воевать против российской армии.

ФСБ задержала банду, отправлявшую россиян в Сирию и на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следственный комитет и ФСБ.

На Урале и Северном Кавказе арестовали организатора группировки и девять ее членов. Еще восемь человек объявили в международный розыск. С 2010 года они отправляли наемников в Сирию и на Украину воевать против российской армии.

По версии следствия, банда занималась отправкой наемников в зоны боевых конфликтов, а также финансировала терроризм.

Злоумышленников задержали в ХМАО, Дагестане, Чечне и Тюменской области. В ходе обысков у них нашли компьютеры с материалами об участии членов банды в боевых действиях в Сирии в рядах «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) и националистических военных подразделениях на Украине.

Двоих участников ОПГ уже приговорили к длительным срокам лишения свободы.