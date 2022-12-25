Заключительная неделя года завершится оттепелью и слякотью

В последнюю неделю года жителей Центральной России ждет неустойчивая погода. В ее начале холод усилится, ночные морозы достигнут −7…−12, днем ожидается −4…−9 градусов. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

В последнюю неделю года жителей Центральной России ждет неустойчивая погода. В ее начале холод усилится, ночные морозы достигнут −7…−12, днем ожидается −4…−9 градусов. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

При этом сохранится пасмурная погода, однако осадки маловероятны.

Во вторник начнется снег, который вечером усилится до метели, видимость ухудшится, а максимальная температура повысится до 0…-5 градусов.

В среду теплый атмосферный фронт принесет снегопады с общим количеством до 6-9 мм, снежный покров в столице подрастет до 25 см. Температура воздуха ожидается около 0 градусов.

С четверга и до конца года в атмосфере средней полосы России установится западно-восточный перенос атлантических воздушных масс, подогретых Гольфстримом. Из-за этого среднесуточная температура окажется на 4-6 градусов выше многолетних показателей.

Пройдут небольшие осадки в смешанной фазе, из-за тумана ухудшится видимость. Наступит слабая оттепель, образуется слякоть.