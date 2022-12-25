В Рыбновском районе работник фермы пробрался в чужой дом и украл электроинструменты

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека, подозреваемого в краже из дома в деревне Клишино Рыбновского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека, подозреваемого в краже из дома в деревне Клишино Рыбновского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель деревни Клишино и сообщил, что заметил взломанное окно дома, в котором время от времени проживает житель столицы.

Оперативники уголовного розыска вместе с владельцами дома осмотрели жилище и выяснили, что злоумышленник похитил шуруповерт, электропилу и электротриммер.

Полицейские опросили местных жителей и работников фермы, расположенной недалеко от деревни. Выяснилось, что недавно один из ее сотрудников предлагал с рук похожий инструмент. 23-летнего жителя города Рыбное нашли и установили, что он причастен к краже.

Злоумышленника задержали. Инструменты, которые он еще не успел сбыть, изъяли.

Ранее задержанного неоднократно судили за кражи.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.