В России предложили сократить новогодние праздники на время СВО

«Коммунисты России» направили обращение в Госдуму с просьбой сократить новогодние праздники на период проведения специальной военной операции. Об этом сообщил
«Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности… Я думаю, что 31-е число надо сделать выходным, 7 января — это святой для православных день… Первое число — понятно: люди после 31 декабря, ну и второе — для того, чтобы полностью привести себя в порядок», — заявил Малинкович.
По его словам, 8 января также следует оставить выходным, чтобы люди смогли «прийти в форму» после Рождества. При этом политик добавил, что когда спецоперация закончится, каникулы можно вернуть. По его словам, обращение направлено в Госдуму.
Кроме того, Малинкович выразил мнение, что сократить надо и обычные выходные, но лишь для мужчин.