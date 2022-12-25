Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 25
Пнд, 26
-5°
Втр, 27
-1°
ЦБ USD 68.68 -3.45 24/12
ЦБ EUR 73.04 -3.6 24/12
Нал. USD 69 / 71.95 24/12 13:55
Нал. EUR 69 / 71.95 24/12 13:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
2 310
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
7 395
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
22 433
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
13 073
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В России предложили сократить новогодние праздники на время СВО
«Коммунисты России» направили обращение в Госдуму с просьбой сократить новогодние праздники на период проведения специальной военной операции. Об этом сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.

«Коммунисты России» направили обращение в Госдуму с просьбой сократить новогодние праздники на период проведения специальной военной операции. Об этом сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.

«Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности… Я думаю, что 31-е число надо сделать выходным, 7 января — это святой для православных день… Первое число — понятно: люди после 31 декабря, ну и второе — для того, чтобы полностью привести себя в порядок», — заявил Малинкович.

По его словам, 8 января также следует оставить выходным, чтобы люди смогли «прийти в форму» после Рождества. При этом политик добавил, что когда спецоперация закончится, каникулы можно вернуть. По его словам, обращение направлено в Госдуму.

Кроме того, Малинкович выразил мнение, что сократить надо и обычные выходные, но лишь для мужчин.