В России для детей участников спецоперации введут туристический кешбэк

В Госдуме для детей участников спецоперации на Украине предложили ввести туристический кешбэк. Запрос на резерв средств для его создания был направлен в министерство финансов России.

В Госдуме для детей участников спецоперации на Украине предложили ввести туристический кешбэк. Запрос на резерв средств для его создания был направлен в министерство финансов России. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

«Мы на последней встрече с Минфином договорились о том, чтобы они зарезервировали средства на то, чтобы мы могли предусмотреть детский кешбэк, хотя бы пока в рамках одной группы граждан…» — рассказал РИА Новости Тарбаев.

По его словам, они с Минэкономразвития должны прийти к общему знаменателю.

Тарбаев отметил, что начав с одной группы детей, можно распространить детский кешбэк и на другие категории несовершеннолетних.

Программа детского туристического кешбэка была создана в 2021 году. По ее условиям, возместить можно половину стоимости оплаченных путевок в лагеря, но вернуть можно не более 20 тысяч рублей. На реализацию программы в следующем году средства в бюджет еще не заложены.