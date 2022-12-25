В Петербурге для запертого на корпоративе в сейф сотрудника вызвали спасателей

В Санкт-Петербурге новогодний корпоратив закончился вызовом спасателей. Видео опубликовал портал 78.ru.

В Санкт-Петербурге новогодний корпоратив закончился вызовом спасателей. Видео опубликовал портал 78.ru.

Сообщается, что происшествие зарегистрировали на улице Гагаринской, 5.

На мероприятии в преддверии Нового года сотрудники одной из компаний заперли в сейфе своего сослуживца ради шутки. Позже выяснилось, что самостоятельно освободить мужчину они не могут. На место вызвали спасателей.

Сейф распилили, потерпевшего вытащили живым. Медицинская помощь ему не понадобилась.