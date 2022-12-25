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В Новосибирске два ребенка погибли при пожаре, оставшись без присмотра
В Новосибирске двухлетний мальчик и его годовалая сестра погибли во время пожара, пока их няня ушла из дома и бросила их одних. Суд арестовал девушку, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В Новосибирске двухлетний мальчик и его годовалая сестра погибли во время пожара, пока их няня ушла из дома и бросила их одних. Суд арестовал девушку, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с 14 декабря обвиняемая за деньги на постоянной основе ухаживала и присматривала за двумя детьми. 20 декабря девушка оставила их без присмотра на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и задымление.

Дети отравились продуктами горения и погибли. Семья, по словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко, была в поле зрения соцслужб и подразделения по делам несовершеннолетних. Мать воспитывала их одна.

По данным местных СМИ, в момент трагедии 19-летняя няня наращивала ресницы.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.