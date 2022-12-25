В Госдуме предложили отменить преференции для уехавших из России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить преференции для покинувших страну россиян. По его словам, давать преференции уехавшим, но продолжающим работать в российских компаниях, неправильно и несправедливо.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить преференции для покинувших страну россиян. По его словам, давать преференции уехавшим, но продолжающим работать в российских компаниях, неправильно и несправедливо. Об этом политик написал в своем Telegram -канале.

Он напомнил, что есть мнение, что таких специалистов нужно стимулировать вернуться, при этом они уже «пользуются всеми льготами», работая на удаленке.

«Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — заявил председатель нижней палаты Федерального собрания.

Он добавил, что считает необходимым отменить преференции и ввести для покинувших страну россиян повышенную ставку налогообложения.

«Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — подытожил Володин.