В декабре рязанцы получат социальные выплаты досрочно

В Рязани жители получат соцвыплаты досрочно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Рязани жители получат соцвыплаты досрочно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Так, 29 декабря получателям переведут следующие пособия:

— пособия переданные в ПФР из органов соцзащиты;

— ежемесячное пособие на детей возрасте от 8 до 17 лет;

— пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

— ежемесячные выплаты из средств маткапитала;

— пенсии за 11 января (для тех, кто поручает выплаты на карту).

Отделения почтовой связи начнут доставлять пенсии и соцвыплаты с 3 января 2023 года в соответствии с графиками.