В декабре рязанцы получат социальные выплаты досрочно
В Рязани жители получат соцвыплаты досрочно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Рязани жители получат соцвыплаты досрочно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Так, 29 декабря получателям переведут следующие пособия:
— пособия переданные в ПФР из органов соцзащиты;
— ежемесячное пособие на детей возрасте от 8 до 17 лет;
— пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;
— ежемесячные выплаты из средств маткапитала;
— пенсии за 11 января (для тех, кто поручает выплаты на карту).
Отделения почтовой связи начнут доставлять пенсии и соцвыплаты с 3 января 2023 года в соответствии с графиками.