Ушел из жизни рязанский тренер по плаванию Вячеслав Кондольский

Скончался ветеран спорта, отличник физической культуры и спорта России, тренер-преподаватель высшей категории по плаванию Вячеслав Кондольский. Об этом в субботу, 24 декабря, написал министр физической культуры и спорта области Владислав Фролов на своей странице «ВКонтакте».

Скончался ветеран спорта, отличник физической культуры и спорта России, тренер-преподаватель высшей категории по плаванию Вячеслав Кондольский. Об этом в субботу, 24 декабря, написал министр физической культуры и спорта области Владислав Фролов на своей странице «ВКонтакте».

"Вячеслав Александрович был тем тренером, который всецело принадлежал спорту и готов в нужную минуту помочь, дарил стимул становиться лучше. За время тренерской работы он подготовил чемпионов всероссийских, всесоюзных и международных соревнований", — сообщается в некрологе.

Фролов добавил, что под руководством Кондольского сборная Рязанской области в составе Романа Трошкина, Андрея Лагуткина, Сергея Губернаторова, Дмитрия Донскова заняла призовое место на финале Кубка России по плаванию среди мужчин. Он выразил свои соболезнования родным и близким тренера.