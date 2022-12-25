Скончался бывший Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал Маслов

Умер бывший главком Сухопутных войск, специальный представитель «Уралвагонзавода» по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 25 декабря.

Умер бывший главком Сухопутных войск, специальный представитель «Уралвагонзавода» по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 25 декабря.

Маслов скончался на семидесятом году жизни в Главном военно-клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко .

Главнокомандующим Сухопутными войсками он был с 2004 по 2008 год. После этого генерал армии был главным военным представителем России при НАТО.

«Работая спецпредставителем АО «Концерн «Уралвагонзавод» по военно-техническому сотрудничеству, Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня», — отметили в пресс-службе концерна.