Рязанцев возмутила укладка асфальта в лужи на Северной окружной

Рязанцы возмутились тем, что асфальт на Северной окружной латают, несмотря на лужи и слякоть. Видео опубликовал Rzn Life.

Рязанцы возмутились тем, что асфальт на Северной окружной латают, несмотря на лужи и слякоть. Видео опубликовал Rzn Life.

«Вот как латают асфальт на Северке. Прямо в лужи заливают. Особенно смешно, как рабочий с большим феном пытается лужи сдуть. Пару дней назад было. В итоге латок там и не осталось», — говорится в подписи к видео.