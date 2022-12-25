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Рязанцев возмутила укладка асфальта в лужи на Северной окружной
Рязанцы возмутились тем, что асфальт на Северной окружной латают, несмотря на лужи и слякоть. Видео опубликовал Rzn Life.

Рязанцы возмутились тем, что асфальт на Северной окружной латают, несмотря на лужи и слякоть. Видео опубликовал Rzn Life.

«Вот как латают асфальт на Северке. Прямо в лужи заливают. Особенно смешно, как рабочий с большим феном пытается лужи сдуть. Пару дней назад было. В итоге латок там и не осталось», — говорится в подписи к видео.