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Россиян предупредили о риске получить штраф в новогоднюю ночь
Россиян предупредили о том, что в новогоднюю ночь следует вести себя осторожно, чтобы не получить штрафы. Так, санкции грозят за шум, неправильный запуск фейерверков и распитие алкоголя в общественных местах, напоминает РЕН ТВ.

Россиян предупредили о том, что в новогоднюю ночь следует вести себя осторожно, чтобы не получить штрафы. Так, санкции грозят за шум, неправильный запуск фейерверков и распитие алкоголя в общественных местах, напоминает РЕН ТВ.

За распитие алкоголя в общественном месте может грозить штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Также незаконным, по словам юристов, является запуск фейерверков во дворах без предварительного согласования места с управляющей компанией. За это кроме штрафа от 500 рублей может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Также стоит уточнить, до какого времени можно шуметь. В некоторых регионах «громкие гуляния» разрешены до 3-4 часов утра, однако в других соблюдать тишину придется уже после 22:00. За нарушение этого закона положен штраф от 500 до 1000 рублей.