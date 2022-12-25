На улице Новой на скользкой дороге занесло автобус

В Рязани на улице Новой утром в воскресенье, 25 декабря, занесло автобус. Инцидент произошел на скользком участке дороги при повороте. Видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП Рязань».

В Рязани на улице Новой утром в воскресенье, 25 декабря, занесло автобус. Инцидент произошел на скользком участке дороги при повороте. Видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП Рязань».

«Из-за необработанных дорог сегодня утром на улице Новой автобус № 16 сильно занесло», — сообщил очевидец.

Судя по кадрам, из-за этого инцидента другие автобусы встали в пробку.

В ДТП обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.