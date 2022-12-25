Маршрутка влетела в остановку на площади Свободы
В Рязани на площади Свободы маршрутка въехала в остановку. ДТП произошло в воскресенье, 25 декабря. Фото опубликованы в Telegram-канале «Рязанский репортер».
В Рязани на площади Свободы маршрутка въехала в остановку. ДТП произошло в воскресенье, 25 декабря. Фото опубликованы в Telegram-канале «Рязанский репортер».
«Площадь Свободы. Автобус в остановку въехал. Дорога сплошной лед», — сообщается в посте.
В аварии никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.