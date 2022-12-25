Губерниев о Кубке Содружества в Рязани: организаторы учли ошибки вчерашнего дня

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об атмосфере в Рязани и о том, как проходит второй день соревнований Кубка Содружества по биатлону. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об атмосфере в Рязани и о том, как проходит второй день соревнований Кубка Содружества по биатлону. Об этом он рассказал в воскресенье, 25 декабря, прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам Губерниева, организаторы сделали выводы после нестыковок первого дня соревнований. Он отметил, что было много воды, лужи, а сейчас положили деревянные настилы.

«В целом большие молодцы организаторы, зрители на трибунах, уютно, ошибки вчерашнего дня учли, и сейчас будем говорить только о хорошем», — отметил комментатор.

Также он обратился к губернатору области и к спортивным властям региона.

«Давайте действительно по-настоящему развивать биатлон. Мы провели соревнования, сегодня заключительная гонка, очень все здорово и хорошо, — сказал Губерниев. — Важно, чтобы работала секция, выделялись средства, естественно и из частного капитала».

Напомним, накануне Губерниев раскритиковал организацию соревнований Кубка Содружества, которые проходят в рязанском биатлонном комплексе «Алмаз».