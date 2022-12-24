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Водители предупредили об опасных ямах на Солотчинском шоссе
Водители рассказали о ямах на Солотчинском шоссе. Пост опубликовал Rzn Life в субботу, 24 декабря.

Водители рассказали о ямах на Солотчинском шоссе. Пост опубликовал Rzn Life в субботу, 24 декабря.

«В сторону Солотчи по правому ряду после заправки „Спецнефтепродукт“ появились ямы. На обочине машины меняют колеса. Будьте предельно внимательны!» — сообщается в посте.

Также автовладельцы сообщили, что колеса пришлось менять у не менее десяти машин.