Водители предупредили об опасных ямах на Солотчинском шоссе

Водители рассказали о ямах на Солотчинском шоссе. Пост опубликовал Rzn Life в субботу, 24 декабря.

Водители рассказали о ямах на Солотчинском шоссе. Пост опубликовал Rzn Life в субботу, 24 декабря.

«В сторону Солотчи по правому ряду после заправки „Спецнефтепродукт“ появились ямы. На обочине машины меняют колеса. Будьте предельно внимательны!» — сообщается в посте.

Также автовладельцы сообщили, что колеса пришлось менять у не менее десяти машин.