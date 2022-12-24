В Спасском районе стоки канализации затопили территорию детского сада

В поселке Павловка Спасского района детский сад затопило фекалиями. Об этом сообщается в группе «Кирицы ВКонтакте».

В поселке Павловка Спасского района детский сад затопило фекалиями. Об этом сообщается в группе «Кирицы ВКонтакте».

«Бактерии, как рыбу, можно на удочки ловить. Для тех, кто не понял: грязный ручей и замерзший лед у здания детсада в поселке Павловка — это канализационные стоки, которые текут просто по поверхности, а не по трубам под землей, которые засорены», — возмутился автор поста.