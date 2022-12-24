В Рыбном из-за таяния снега затопило многоэтажку

Жители многоэтажного дома в Рыбном пожаловались на подтопление придомовой территории. Пост об этом опубликован в сообществе «Типичное Рыбное».

Жители многоэтажного дома в Рыбном пожаловались на подтопление придомовой территории. Пост об этом опубликован в сообществе « Типичное Рыбное ».

"Единственный выезд от дома 12Б по улице Большая затоплен. Администрации на это наплевать, у соседнего дома подвал затапливает!" — говорится в посте.

Ранее в этом же месяце жители уже сообщали об этой проблеме.