В Рязанской области 25 декабря к вечеру ожидается мороз
В Рязанской области, в воскресенье, 25 декабря, температура воздуха по области ночью и днем составит −4…+1 градус. К вечеру похолодает до −8…−3 градусов, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области, в воскресенье, 25 декабря, температура воздуха по области ночью и днем составит −4…+1 градус. К вечеру похолодает до −8…−3 градусов, сообщается на
Будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки — мокрый снег, дождь, снег, местами гололед, ожидается налипание мокрого снега.
Днем местами небольшие осадки. Ночью и утром местами туман. Гололедица, местами сильная.
Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.