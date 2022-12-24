В Рязанской области 25 декабря к вечеру ожидается мороз

В Рязанской области, в воскресенье, 25 декабря, температура воздуха по области ночью и днем составит −4…+1 градус. К вечеру похолодает до −8…−3 градусов, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.