В Рязани задержали воровку одежды

В Рязани задержали девушку, которую подозревают в краже вещей из магазина одежды и обуви в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани задержали девушку, которую подозревают в краже вещей из магазина одежды и обуви в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 23 декабря, около 17:00, в полицию поступило сообщение от директора магазина одежды и обуви, расположенного в рязанском торговом центре. Женщина рассказала, что из торгового зала украли товары более чем на 10 тысяч рублей. Персонал смог запомнить внешность предполагаемой злоумышленницы.

На место выехал ближайший наряд отдельного батальона ППС. Полицейские заметили женщину, похожую по описанию на подозреваемую. Правоохранители остановили ее и выяснили, что 24-летняя жительница области причастна к краже. Девушку задержали.

В ходе проверки по базам выяснилось, что 24-летняя жительница региона была ранее судима за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Она не выполнила требования суда и скрылась, после чего была объявлена в федеральный розыск.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Злоумышленницу взяли под стражу.