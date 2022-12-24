Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
Вск, 25
Пнд, 26
-6°
ЦБ USD 68.68 -3.45 24/12
ЦБ EUR 73.04 -3.6 24/12
Нал. USD 69 / 71.95 24/12 09:55
Нал. EUR 72.51 / 71.98 24/12 09:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
1 641
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
6 728
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
21 711
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
12 394
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани задержали воровку одежды
В Рязани задержали девушку, которую подозревают в краже вещей из магазина одежды и обуви в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани задержали девушку, которую подозревают в краже вещей из магазина одежды и обуви в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 23 декабря, около 17:00, в полицию поступило сообщение от директора магазина одежды и обуви, расположенного в рязанском торговом центре. Женщина рассказала, что из торгового зала украли товары более чем на 10 тысяч рублей. Персонал смог запомнить внешность предполагаемой злоумышленницы.

На место выехал ближайший наряд отдельного батальона ППС. Полицейские заметили женщину, похожую по описанию на подозреваемую. Правоохранители остановили ее и выяснили, что 24-летняя жительница области причастна к краже. Девушку задержали.

В ходе проверки по базам выяснилось, что 24-летняя жительница региона была ранее судима за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Она не выполнила требования суда и скрылась, после чего была объявлена в федеральный розыск.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Злоумышленницу взяли под стражу.