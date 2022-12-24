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В Рязани водителям снегоуборочной техники повысят зарплату почти в два раза
В Рязани в зимний период зарплата водителям уборочной техники увеличится до 60 тысяч рублей. Об этом сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на информацию от мэрии.

В Рязани в зимний период зарплата водителям уборочной техники увеличится до 60 тысяч рублей. Об этом сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на информацию от мэрии.

Стало известно, что зарплата водителей — работников Дирекции благоустройства в зимний период составит до 60 тысяч рублей. Летом этого года она составляла около 35 тысяч рублей.

По данным управления благоустройства, есть потребность в водителях категории «С».

В настоящее время регистрируется прибывшая в Рязань уборочная техника.