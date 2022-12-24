В Рязани на улице Семинарской произошел пожар в доме

В Рязани в субботу, 24 декабря, произошел пожар в жилом доме на улице Семинарской, рядом с рестораном «Шерри». Видео с места ЧП опубликовано в группе «Дороги Рязани».

В Рязани в субботу, 24 декабря, произошел пожар в жилом доме на улице Семинарской, рядом с рестораном «Шерри». Видео с места ЧП опубликовано в группе «Дороги Рязани».

«На дороге плохая видимость и сильно затруднено движение. Ищите пути объезда», — написал очевидец.

Сообщение о возгорании поступило в 17:39, в 18.10 его локализовали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На месте работают шесть единиц техники и 18 человек.

Погибших и пострадавших нет.