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В Рязани на Северной окружной оборвался провод
В Рязани на развязке Северной окружной произошел обрыв провода. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили очевидцы. Видео опубликовано в соцсетях.

В Рязани на развязке Северной окружной произошел обрыв провода. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили очевидцы. Видео опубликовано в соцсетях.

По словам автора поста, обрыв произошел в 20:30 в сторону Канищево со стороны Солнечной. Подъем на Северную окружную перекрыли сотрудники ГИБДД.

Через час аварию устранили, добавил очевидец.

«Ага, закрепили на палку-подпорку! Качественная работа…» — прокомментировал один из пользователей.