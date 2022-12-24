В Рязани на Северной окружной оборвался провод

В Рязани на развязке Северной окружной произошел обрыв провода. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили очевидцы. Видео опубликовано в соцсетях.

В Рязани на развязке Северной окружной произошел обрыв провода. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили очевидцы. Видео опубликовано в соцсетях .

По словам автора поста, обрыв произошел в 20:30 в сторону Канищево со стороны Солнечной. Подъем на Северную окружную перекрыли сотрудники ГИБДД.

Через час аварию устранили, добавил очевидец.

«Ага, закрепили на палку-подпорку! Качественная работа…» — прокомментировал один из пользователей.