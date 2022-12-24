В Рязани на Северной окружной оборвался провод
В Рязани на развязке Северной окружной произошел обрыв провода. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили очевидцы. Видео опубликовано в соцсетях.
В Рязани на развязке Северной окружной произошел обрыв провода. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили очевидцы. Видео опубликовано в
По словам автора поста, обрыв произошел в 20:30 в сторону Канищево со стороны Солнечной. Подъем на Северную окружную перекрыли сотрудники ГИБДД.
Через час аварию устранили, добавил очевидец.
«Ага, закрепили на палку-подпорку! Качественная работа…» — прокомментировал один из пользователей.