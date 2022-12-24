В России с 1 января появится новая госпошлина для водителей

Российских водителей предупредили о новых госпошлинах с 1 января 2023 года. Ее нужно будет платить за допуск авто к перевозке опасных грузов. Также для части уже действующих госпошлин увеличивают размер.

Российских водителей предупредили о новых госпошлинах с 1 января 2023 года. Ее нужно будет платить за допуск авто к перевозке опасных грузов. Также для части уже действующих госпошлин увеличивают размер, рассказал агентству « Прайм » управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков.

По его словам, если водителям нужно получить нижеперечисленные документы по действующим сейчас расценкам, лучше успеть сделать это до Нового года.

Шарков рассказал, что выдача разрешения на изменение конструкции колесного ТС теперь обойдется в 1000 рублей, допуск транспорта к перевозке опасных грузов — в 1500 рублей, а чтобы его продлить, нужно заплатить 1000 рублей.

Пошлина за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией вырастет с 800 до 1000 рублей. Этот документ необходим для автомобиля, который собран самостоятельно, ввезен из-за границы (б/у), или в случае внесения серьезных изменений в заводскую конструкцию.