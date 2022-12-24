Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
Вск, 25
Пнд, 26
-6°
ЦБ USD 68.68 -3.45 24/12
ЦБ EUR 73.04 -3.6 24/12
Нал. USD 69 / 71.95 24/12 09:55
Нал. EUR 72.51 / 71.98 24/12 09:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
1 641
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
6 728
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
21 711
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
12 394
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В России с 1 января появится новая госпошлина для водителей
Российских водителей предупредили о новых госпошлинах с 1 января 2023 года. Ее нужно будет платить за допуск авто к перевозке опасных грузов. Также для части уже действующих госпошлин увеличивают размер.

Российских водителей предупредили о новых госпошлинах с 1 января 2023 года. Ее нужно будет платить за допуск авто к перевозке опасных грузов. Также для части уже действующих госпошлин увеличивают размер, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков.

По его словам, если водителям нужно получить нижеперечисленные документы по действующим сейчас расценкам, лучше успеть сделать это до Нового года.

Шарков рассказал, что выдача разрешения на изменение конструкции колесного ТС теперь обойдется в 1000 рублей, допуск транспорта к перевозке опасных грузов — в 1500 рублей, а чтобы его продлить, нужно заплатить 1000 рублей.

Пошлина за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией вырастет с 800 до 1000 рублей. Этот документ необходим для автомобиля, который собран самостоятельно, ввезен из-за границы (б/у), или в случае внесения серьезных изменений в заводскую конструкцию.