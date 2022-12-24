В Новомичуринске 46-летняя женщина выпала из окна девятиэтажки
В пятницу, 23 декабря, около 14:00, в Новомичуринске на улице Волкова из окна девятиэтажки выпала женщина. Это произошло на глазах у прохожих, сообщается на сайте ИД «Пресса».
В пятницу, 23 декабря, около 14:00, в Новомичуринске на улице Волкова из окна девятиэтажки выпала женщина. Это произошло на глазах у прохожих, сообщается на сайте
По словам одного из очевидцев, женщина упала с третьего этажа и пыталась зацепиться за шторки. После падения она лежала и не шевелилась. Пострадавшую увезли на скорой.
«Состояние тяжелое, но женщина жива», — сообщила главврач новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына.
Пострадавшей 46 лет. По словам соседей, сожитель утром ушел на работу и закрыл двери. Женщина проснулась и попыталась выбраться наружу через окно.