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В Кемерове в доме престарелых при пожаре погибли 20 человек
В Кемерове вечером в пятницу, 23 декабря, произошел пожар в частном доме престарелых, 20 человек погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Кемерове вечером в пятницу, 23 декабря, произошел пожар в частном доме престарелых, 20 человек погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Еще два человека получили ожоги, они находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности помощь оказали шести пострадавшим, уточнили в региональном центре медицины катастроф.

Сигнал о возгорании в частном доме престарелых на улице Таврической поступил в 22:21. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле. В 23:49 открытое горение ликвидировали.

Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара. Губернатор Сергей Цивилев поручил за неделю проверить в регионе все дома престарелых.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура организовала проверку.

По данным телеграм-канала Shot, владелец открыл учреждение несколько лет назад. В нем проживали пожилые и бездомные люди и работали для его нужд, получая за это еду и ночлег. Однако официально приют не был оформлен. Во время пожара большая часть людей находилась на втором этаже здания. Спаслись те, кто были на первом.