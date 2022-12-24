Трусова снялась с чемпионата России из-за высокой температуры

Стало известно, почему фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России. У спортсменки поднялась температура до 39,4 градуса, сообщает ТАСС.

Стало известно, почему фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России. У спортсменки поднялась температура до 39,4 градуса, сообщает ТАСС.

Александра Трусова испытывает симптомы вирусной инфекции, сообщила тренер спортсменки Светлана Соколовская.

«В данный момент я бессильна — температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается, врачи все время рядом. Спасибо за поддержку», — рассказала Соколовская.

Трусова присутствовала на жеребьевке турнира в среду, 21 декабря. Однако уже на следующий день у фигуристки проявились признаки ОРВИ.

Напомним, в пятницу, 23 декабря, стало известно, что спортсменка не сможет принять участие в турнире в Красноярске по медицинским показаниям.