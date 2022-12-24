Рязанка возмутилась нерасчищенной территорией ярмарки в Торговом городке

Жительница Рязани возмутилась тем, что территорию ярмарки в Торговом городке не привели в порядок. Фото читательница прислала в редакцию РЗН. инфо в субботу, 24 декабря.

Жительница Рязани возмутилась тем, что территорию ярмарки в Торговом городке не привели в порядок. Фото читательница прислала в редакцию РЗН. инфо в субботу, 24 декабря.

«Ярмарка в Торговом городке — это, конечно, весело, но даже слишком… Ни к одному киоску подойти невозможно, настолько скользко. Местные власти выдали очередной плевок в лицо горожанам — почистить территорию никто и не подумал. Вот вам и ярмарка!» — написала рязанка.