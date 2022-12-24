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Ректору РязГМУ Роману Калинину присвоили звание «Заслуженный деятель науки РФ»
Ректору РязГМУ Роману Калинину за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Соответствующий указ президента вышел 22 декабря.

Ректору РязГМУ Роману Калинину за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Соответствующий указ президента вышел 22 декабря. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

45-летний Роман Калинин — доктор медицинских наук, профессор. Он возглавляет РязГМУ с 2011 года. Автор более 200 научных и учебно-методических работ. Состоит в ассоциации совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов и председательствует в совете ректоров вузов Рязанской области.