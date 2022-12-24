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Проверяющие из Счетной палаты состояние раскритиковали пищеблоков в ОКБ
Региональная контрольно-счетная палата обнародовала результаты проверки в сфере здравоохранения. Проверяющие раскритиковали организацию питания в стационарах, в первую очередь в ОКБ, сообщает ГТРК «Ока».

Региональная контрольно-счетная палата обнародовала результаты проверки в сфере здравоохранения. Проверяющие раскритиковали организацию питания в стационарах, в первую очередь в ОКБ, сообщает ГТРК «Ока».

Пищеблокам в ОКБ требуется ремонт, при этом денег в этом году не хватало даже на еду больным. По данным счетной палаты, пациентов кормили трижды в день, хотя по нормам должны четыре. Подобная ситуация наблюдается в ряде стационаров.

«В связи с отсутствием должного финансирования необходимо было принимать во внимание, что в больницах заменялись одни продукты на другие. Хотя такая замена в некоторых случаях и предусмотрены действующим законодательством, но были замены, которые вызвали у нас удивление, например, по сосискам и колбасам превышение — 178%, а по говядине, которая положена по многим диетам, ее доля составляла 31-76%", — рассказал аудитор контрольно-счетной палаты Рязанской области Игорь Логинов.