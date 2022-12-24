Мэрия Рязани опубликовала фото расчищенного двора на Первомайском проспекте

Администрация Рязани в своем телеграм-канале опубликовала фото на Первомайском проспекте, 60. Накануне его раскритиковал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Администрация Рязани в своем телеграм-канале в субботу, 24 декабря опубликовала фото на Первомайском проспекте, 60. Накануне его состояние раскритиковал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

На фото видно, что площадки перед подъездами и асфальт двора расчищен от снега и наледи.

Напомним, Губерниев раскритиковал уборку Рязани, на что позже отреагировали власти и предложили ему «оценить красоту» города. В ответ на это ведущий опубликовал еще один пост. В след за этим во дворе на Первомайском проспекте начали убирать снег.

После Губерниев потребовал положить асфальт во дворе на Первомайском проспекте.