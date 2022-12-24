Число погибших при пожаре в кемеровском доме престарелых возросло до 22

Число жертв пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерове достигло 22. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Число жертв пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерове достигло 22. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

В правительстве Кемеровской области заявили, что предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Площадь возгорания составила 180 кв м. В здании находилась местная общественная организация «Доброе дело», оно использовалось как дом престарелых. В экстренных службах РИА Новости заявили, что он не имел легального статуса.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России.

Напомним, ранее сообщалось о гибели 20 человек. Пожар произошел в пятницу, 23 декабря.