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Жителей Михайлова предупредили о возможных паводках

Жителей Михайлова предупредили о возможных паводках. Об этом сообщил отдел ГО и ЧС администрации Михайловского района, передало ИД «Пресса».

Сообщается, что в пятницу, 23 декабря, АО НАК «Азот» с 14.30 минут внепланово сбрасывает воду в реку Проню из Пронского водохранилища в селе Гремячее Тульской области из-за погодных условий и гидрологической обстановки. Расход воды — 2 кубических метра в секунду.

В связи с этим в Михайловском районе могут начаться паводки. Возможно затопление низководных мостов и набережной Прони.

Михайловцев призвали быть внимательными и осторожными, находясь у реки. Также заранее планировать пути объезда.