В США потребовали снять с продажи «Терафлю»

Исследование показало, что препарат не эффективен.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) попросили запретить продажу антигистаминных препаратов Benadryl, отхаркивающих Mucinex, порошков от гриппа и простуды Theraflu и жаропонижающих препаратов Tylenol. Согласно результатам исследований, они не эффективны, передает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что в составе Benadryl, Mucinex и Tylenol есть фенилэфрин, который используют от заложенности носа. Препараты отпускаются без рецепта врача. Вещество безопасно, но результаты исследований сообщили, что лекарства на его основе не облегчают заложенности носа.

Ранее вещество уже просили убрать из списка одобренных безрецептурных препаратов, но решение принято не было. Профессор Стефани Феррери из Университета Северной Каролины предположил, что FDA не предпринимает шагов из-за «низкого риска причинения вреда».В Johnson & Johnson, выпускающей Tylenol и Benadryl, отметили, что фенилэфрин признан безопасным, а в Reckitt Benckiser Group PLC, производящей Mucinex, заявили, что соблюдают правила. Также производящая Theraflu Haleon PLC отказалась от комментариев.