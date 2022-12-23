В Рязанском районе столкнулись «Лада» и «ДЭУ»

Пострадал один человек.

В Рязанском районе произошло ДТП. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась накануне в четверг, 22 декабря, примерно в 09:55 на 29-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин». Там 33-летняя жительница поселка Милославское на автомобиле Lada Kalina врезалась в Daewoo Gentra, которым управлял 61-летний житель поселка Реткино.

Пострадала водитель отечественного автомобиля. Ей оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.