В Рязанской области провели благотворительную акцию «Елка с ложкой»

Благотворительная акция проходит в регионе в шестой раз. Уже традиционно гостями праздника становятся воспитанники Рыбновской и Солотчинской школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Рязанской области провели благотворительную акцию «Елка с ложкой». Организаторами мероприятия выступили ассоциация кулинаров Рязанского края и Рязанский театр кукол.

Благотворительная акция проходит в регионе в шестой раз. Уже традиционно гостями праздника становятся воспитанники Рыбновской и Солотчинской школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За шесть лет формат мероприятия трансформировался. Из-за пандемии кулинарные мастер-классы не проводились, однако в этом году «Елка с ложкой» вернулась в полном объеме.

Перед спектаклем дети могли попробовать свои силы в роли кондитера или кулинара. Мастера выбрали «сладкие темы», а в фойе театра проходили мастер-классы по росписи имбирных пряников, украшению капкейков, изготовлению мороженого с помощью жидкого азота и работе кондитера с шоколадным фонтаном.

«Ассоциации кулинаров Рязанского края не первый год дружит с Рыбновской и Солотчиснкой школами-интернатами, мы видим, как дети взрослеют. А для взрослого человека — самое главное, чтобы было „дело в руках“. Наш праздник — больше, чем просто встреча друзей, мы хотим еще раз напомнить ребятам, что их будущее зависит только от них, что мы в них верим, что у них все получится. В новогоднюю ночь все загадывают желания, и в будущем они станут реальностью, но для этого нужно будет потрудиться. И, конечно, нужно верить в свои мечты. Мечты сбываются», — рассказала президент ассоциации Ирина Данилова.

По словам руководителя литературно-драматургической части Рязанского театра кукол Анастасии Миловановой, детям также показали русскую народную сказку.

«История Емели знакома каждому с детства и будет актуальна во все времена, но в этот вечер звучит особенно ярко. Кулинары и кондитеры хорошо знают, что наше счастье — дело наших рук. И в этом смысле кукольник и повар — родственные профессии. А сцены царского застолья зрители смогут оценить как знатоки. Прежде чем превратиться из Несмеяны в Машеньку, наша героиня питается исключительно мороженым из дегтя и лягушачьими лапками. Сразу ясно, что вкусная и здоровая пища может преобразить не только тело, но и душу. Каждый показ — особенный, но благотворительный спектакль всегда вызывает очень сильные эмоции у всей команды. Конечно, мы волнуемся. Но когда начинается спектакль, волнение проходит», — рассказала Милованова.

После спектакля ребят пригласили на чаепитие, а завершился вечер красочным фейерверком.