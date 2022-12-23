В Рязанской области около пяти тысяч домов присоединились к программе бесплатной догазификации

Программа по бесплатной догазификации реализуется по поручению президента Владимира Путина, а вся необходимая работа по ускоренному подключению домовладений к природному газу организована по поручению губернатора Павла Малкова.

Свыше 4890 домов в Рязанской области уже присоединились к сетям по ускоренной программе догазификации. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщило областное правительство.

Программа по бесплатной догазификации реализуется по поручению президента Владимира Путина, а вся необходимая работа по ускоренному подключению домовладений к природному газу организована по поручению губернатора Павла Малкова.

В рамках проекта рязанские власти разработали меры допподдержки малоимущих семей на строительство газопроводов внутри земельных участков и покупку соответствующего оборудования.

Всего 5906 собственников домовладений из 899 населенных пунктов региона выразили желание газифицировать свои дома. Сейчас в газораспределительные организации региона поступило 5784 заявки на бесплатное подключение домовладений к газовым сетям, 4891 из которых уже исполнили. Собственники 2052 домов уже начали пользоваться природным газом.

Прием заявок АО «Газпром газораспределение Рязанская область» и АО «Рязаньгоргаз» ведут с 2021 года.