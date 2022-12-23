В Рязанской области начнут выдавать талоны на еду и одежду

В Рязанской области начнут выдавать ваучеры в продуктовые и магазины одежды. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

По его словам, всего ваучеры появятся в 11 регионах России, в которых есть отделения РКК.

«Ваучеры в продуктовые магазины и магазины одежды будут выдаваться в 11 регионах. В этой работе будут участвовать Московское областное, Хабаровское, Приморское, Самарское, Рязанское, Башкортостанское, Ивановское, Ярославское, Новгородское, Пермское, Вологодское региональные отделения Российского Красного Креста», — уточнил Савчук.

Таким образом Российский Красный Крест планирует провести масштабирование работы по оказанию помощи пострадавшим от украинского кризиса. В дальнейшем, ваучеры можно будет получить в 21 регионе страны.

Ваучеры уже активно используют в Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. За текущий год сотрудники РКК раздали почти 8,7 тысячи ваучеров гражданам указанных регионов.