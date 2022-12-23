В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Примерно в 21:35 мужчину заметили около Центрального автовокзала. Он был пьян.

В четверг, 22 декабря, в Рязани задержали 50-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Примерно в 21:35 мужчину заметили около Центрального автовокзала. Он был пьян. Прохожего остановили.

Выяснилось, что 50-летний мужчина из Узбекистана объявлен в федеральный розыск как уклоняющийся от ограничения свободы, которое ему избрали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ).

Нарушителя доставили в отдел полиции. Позже его передадут инициаторам розыска.