В Рязани неизвестные взломали подъезд дома и пытались украсть велосипед

Молодые люди осматривали этажи и в одном из них заметили возле квартиры велосипед, который решили украсть.

В Рязани в ночь с 22 на 23 декабря неизвестные взломали дверь подъезда дома № 2 по Солотчинскому шоссе и проникли внутрь. Об этом сообщили в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

Охрана дома вызвала полицию. Отмечается, что молодые люди осматривали этажи и в одном из них заметили возле квартиры велосипед, который решили украсть. На выходе их ждала охрана. Злоумышленники убежали, разбили окно и спрыгнули со второго этажа.

Велосипед вернули владельцам. Всех, кто узнал нарушителей, попросили позвонить по номеру 77-77-74.