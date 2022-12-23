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В Рязани неизвестные взломали подъезд дома и пытались украсть велосипед
Молодые люди осматривали этажи и в одном из них заметили возле квартиры велосипед, который решили украсть.

В Рязани в ночь с 22 на 23 декабря неизвестные взломали дверь подъезда дома № 2 по Солотчинскому шоссе и проникли внутрь. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Охрана дома вызвала полицию. Отмечается, что молодые люди осматривали этажи и в одном из них заметили возле квартиры велосипед, который решили украсть. На выходе их ждала охрана. Злоумышленники убежали, разбили окно и спрыгнули со второго этажа.

Велосипед вернули владельцам. Всех, кто узнал нарушителей, попросили позвонить по номеру 77-77-74.