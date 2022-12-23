В РГАТУ прошла встреча студентов с представителями ведущих агропромышленных предприятий региона

На инженерном факультете Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычевав в рамках программы трудоустройства выпускников вуза прошли встречи обучающихся с представителями ведущих агропромышленных предприятий региона. Об этом сообщили в вузе.

«Трудоустройство выпускников — одна из важных характеристик любого вуза и руководство университета понимают всю серьезность данного вопроса. Трудоустройство выпускников зависит от многих параметров, в том числе от экономических факторов региона на время выпуска студента, соответствия профиля подготовки текущему рынку труда, личных качеств кандидатов, их конкурентоспособности и социальной мобильности. И решить эту сложную задачу помогает взаимодействие университета с работодателями», — рассказали в РГАТУ.

Разговор о профессиональном будущем со студентами 2-3 курсов, обучающимися по направлениям «Агроинженерия» и «Электроэнергетика и электротехника», вел выпускник инженерного факультета Василий Кабанов, инженер ЗАО «Победа» Захаровского района.

Василий Кабанов подробно рассказал о самом предприятии, чем работники занимаются, какой потенциал имеют, о перспективах трудоустройства для будущих выпускников, о программах государственной и социальной поддержки для молодых специалистов-аграриев, которые работают в районе, о целевых программах, которыми могут воспользоваться студенты.

Он обратил внимание на то, что кадровая политика предприятия предусматривает целый комплекс мер, направленных на привлечение именно молодых специалистов, и постарался в полной мере рассказать о социальной составляющей — уровне заработной платы, условиях проживания, социальной инфраструктуре.

Чтобы каждый студент смог ознакомиться с деятельностью предприятия не со слов представителя, гость вуза подкрепил свою информацию видеопрезентацией. Далее уже в формате диалога студенты интересовались условиями труда, возможностью карьерного роста и обеспечением жилья для иногородних. После встречи каждый смог задать интересующий его вопрос, напрямую узнать о возможностях прохождения стажировок с последующим трудоустройством и особенностях их будущей профессии.

«Встреча укрепила уверенность студентов в положительном решении проблемы их будущего трудоустройства и самореализации на селе», — отметили в вузе.