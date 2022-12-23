В Касимове благоустроят ансамбль Соборной площади

Реализация проекта обойдется властям в 89 миллионов рублей.

В Касимове благоустроят ансамбль Соборной площади. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил вице-губернатор Артем Бранов на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, Касимов победил в VII Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды среди исторических поселений с проектом «Слияние времен». В рамках реализации проекта благоустроят ансамбль Соборной площади.

Первый этап затронет территорию около первого корпуса Торговых рядов.

«Ее преображение — это настоящая народная инициатива. Проектировщики обсуждали свои идеи с городскими активистами на площадке культурного пространства „Маяк“. И вот результат совместного труда получил высокую оценку Минстроя Р. Ф. — мы победители!» — написал Бранов.

Он добавил, что проект обойдется в 89 миллионов рублей: 70 миллионов — из федерального бюджета, 17 миллионов — из бюджета региона, по одному миллиону — из местного бюджета и внебюджетных источников.