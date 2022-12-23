В Александро-Невском после ремонта открыли краеведческий музей-усадьбу

Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Макаров на отчете.

В пятницу, 23 декабря, в Александро-Невском после капремонта, который провели по национальному проекту «Культура», открылся историко-краеведческий музей-усадьба Скобелева. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Макаров на отчете.

По словам Макарова, всего в 2022 году отремонтировали и открыли пять муниципальных музеев в области с использованием федеральных средств. Депутат Госдумы также похвалил губернатора региона Павла Малкова за то, что он давал поручения входить в максимальное количество федеральных программ. По оценке Андрея Макарова, Рязанская область по направлению «Культура» «получила практически все, что было заявлено».

По поручению губернатора Рязанской области в 2022 году сделали капремонт Желобовского сельского Дома культуры, пяти муниципальных музеев, реконструкцию и капитальный ремонт двух детских школ искусств, создали пять модельных муниципальных библиотек и технически оснастили 12 муниципальных музеев.

А в 2023 году планируется строительство пяти и капремонт двух сельских домов культуры, реконструкция и капремонт четырех детских школ искусств, создание семи модельных муниципальных библиотек, капремонт четырех муниципальных музеев и строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на улице Соборной дом № 20 а.