Сорокина встретилась с рязанцами на личном приеме граждан

Мэр Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан. Итоги встречи в пятницу, 23 декабря, она написала на личной странице во «Вконтакте».

Так, к ней обратилась жительница дома по улице Старое село с вопросом о разделе земельного участка.

«Вопрос связан с внесением изменений в градостроительные документы и нуждается в дополнительной проработке, изучении мнения других жителей, так как их интересы могут быть затронуты», — написала Сорокина.

Также две рязанки попросили отремонтировать дворовую дорогу по улице Нахимова. Их дом находится в низине и при сильных осадках там скапливается вода. Сорокина поручила дирекции благоустройства, энергетики и ЖКХ проработать вопрос по обустройству пешеходной дорожки.

«Молодая женщина, сирота, мать троих детей, обратилась с вопросом о получении жилья. Сейчас она прописана в Луганской области. Будем помогать и сопровождать в решении этого вопроса. Ближайшая цель — собрать документы и направить их в Министерство образования Рязанской области», — отметила мэр.

Она также добавила, что каждое обращение жителей поставила на личный контроль.