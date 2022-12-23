Рязанцам напомнили, как правильно запускать фейерверки на новогодние праздники

Рязанцам напомнили о правилах безопасности при запуске салютов. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили специалисты рязанского управления МЧС.
Как отметили эксперты, фейерверки состоят из смеси горючих веществ и окислителей, а потому легко воспламеняются и ярко горят. Из-за нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, в новогодние праздники происходит больше всего возгораний.
«Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться», — отметили специалисты.
Так, рязанские сотрудники МЧС рекомендуют:
— использовать пиротехнику в соответствии с требованиями инструкции;
— соблюдать размеры опасной зоны способы безопасного запуска;
— следить за условиями хранения, сроком годности и способами утилизации.
Запрещено запускать салюты:
— в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
— на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
— на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;
— на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.
При запуске петард и фейерверков следует;
— тщательно изучить инструкцию;
— перед запуском убедиться, где у изделия верх и откуда должны вылетать горящие элементы;
— выбрать ровную площадку без деревьев и других препятствий, а также не ближе 50 метров от жилых домов.