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Рязанцам напомнили, как правильно запускать фейерверки на новогодние праздники

Рязанцам напомнили о правилах безопасности при запуске салютов. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили специалисты рязанского управления МЧС.

Как отметили эксперты, фейерверки состоят из смеси горючих веществ и окислителей, а потому легко воспламеняются и ярко горят. Из-за нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, в новогодние праздники происходит больше всего возгораний.

«Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться», — отметили специалисты.

Так, рязанские сотрудники МЧС рекомендуют:

— использовать пиротехнику в соответствии с требованиями инструкции;

— соблюдать размеры опасной зоны способы безопасного запуска;

— следить за условиями хранения, сроком годности и способами утилизации.

Запрещено запускать салюты:

— в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

— на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

— на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

— на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.

При запуске петард и фейерверков следует;

— тщательно изучить инструкцию;

— перед запуском убедиться, где у изделия верх и откуда должны вылетать горящие элементы;

— выбрать ровную площадку без деревьев и других препятствий, а также не ближе 50 метров от жилых домов.